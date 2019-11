The Messenger per PC è gratis da oggi su Epic Games Store

Oggi è l'ultimo giorno per scaricare gratis Nuclear Throne e Ruiner su Epic Games Store, nelle prossime ore i due giochi saranno rimossi dall'offerta gratuita e verranno rimpiazzati da The Messenger, gratis da oggi e fino al 21 novembre.

"Mentre un esercito di demoni assedia il suo villaggio, un giovane ninja si avventura in un mondo maledetto, per consegnare una pergamena fondamentale per la sopravvivenza del suo clan. Quello che inizia come un classico platform d'azione, si trasforma presto in una grande avventura attraverso il tempo piena di emozioni, sorprese e umorismo."

The Messenger è un action platform 2D a scorrimento orizzontale in stile 8-Bit che richiama alle mente giochi come Ninja Gaiden per NES, il gioco pubblicato da Devolver Digital ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica tanto che gli sviluppatori non hanno escluso il lancio di altri DLC o di un sequel.

Per scaricare gratis The Messenger basterà recarsi nella pagina del gioco su Epic Games Store, nel pomeriggio di oggi (14 novembre) il tasto acquista verrà sostituito dal pulsante scarica gratis. Una volta riscattato il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come se fosse stato effettivamente acquistato sullo store.