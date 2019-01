The Messenger potrebbe ricevere altri DLC gratuiti oltre a Picnic Panic

The Messenger, uno degli indie più acclamati del 2018, si arricchirà quest'anno con un DLC gratuito intitolato Picnic Panic, che catapulterà i giocatori in un'inedita ambientazione tropicale, dove troveranno una nuova campagna e decine di livelli aggiuntivi da affrontare.

Nel corso di una recente sessione Q&A, il director Thierry Boulanger ha dichiarato che Picnic Panic potrebbe non essere l'unica espansione gratuita prevista per il gioco, e che in futuro Sabotage Studio prenderà in considerazione la pubblicazione di nuovi contenuti. Boulanger ha descritto questo DLC come un "esperimento", facente parte di un piano più grande che prevede la pubblicazione di tre differenti capitoli aggiuntivi. Se l'accoglienza da parte dei giocatori si rivelerà calorosa, allora il team procederà allo sviluppo e alla pubblicazione degli altri.

The Messenger è attualmente acquistabile solamente su PC e Nintendo Switch. Segnaliamo che se siete abbonati al servizio Twitch Prime (a sua volta incluso in Amazon Prime), potete ottenere la versione PC senza alcun costo aggiuntivo. Avete tempo fino al 31 gennaio per riscattare il Pacchetto delle Feste di Devolver Digital, che oltre a The Messenger include anche altri sei giochi del publisher, tra cui Hotline Miami e Broforce.