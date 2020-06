The Messenger: il platform di Sabotage potrebbe arrivare presto su Xbox One

Sembra che presto anche i possessori di Xbox One potranno godere del meraviglioso The Messenger, il platform di Sabotage Studio ispirato a Ninja Gaiden uscito in origine su PC e Nintendo Switch e approdato solo l'anno scorso anche su PlayStation 4.

The Messenger è infatti comparso sul Microsoft Store con tanto di data di uscita. Stando al negozio digitale di Xbox One, il gioco dovrebbe esordire sulla console di Redmond il prossimo giovedì 25 giugno. Il platform di Sabotage in edizione Xbox One dovrebbe presumibilmente includere tutte le rifiniture e gli extra che sono stati implementati nel corso del tempo, tra cui la modalità New Game Plus con nemici e boss progressivamente più difficili e il DLC Picic Panic.

The Messenger offre una delle migliori esperienze platform degli ultimi anni con uno stile particolare che si rifà ai classici Ninja Gaiden per NES ed una grafica che rendo omaggio all'epoca degli 8 e dei 16 bit. Al momento lo store non indica un prezzo preciso ma sulla base delle altre piattaforme The Messenger dovrebbe costare indicativamente 19,99 euro. Inoltre Sabotage Studio non ha ancora confermato l'uscito.



