The Messenger: annunciata la data di lancio dell'action-platformer ispirato a Ninja Gaiden

Nella giornata odierna, Devolver Digital ha annunciato la data di uscita di The Messenger, l'interessante action-platformer sviluppato dalla software house Sabotage Studio che trae ispirazione dalla serie di Ninja Gaiden.

The Messenger farà il suo debutto ufficiale su PC e Nintendo Switch il 30 agosto, con i pre-order del gioco già disponibili sia su Steam che sul Nintendo eShop. Per celebrare l'annuncio, il publisher ha pubblicato un apposito trailer di gameplay che potete visionare in cima alla notizia.

The Messenger è un titolo ispirato ai vecchi classici NES e SNES che passa dagli 8 ai 16-bit, presentando un gameplay profondo e una difficoltà stimolante. Il gioco vi metterà alla prova con numerosi boss e nemici, vi offrirà diverse possibilità per personalizzare il vostro personaggio, nasconderà dei livelli segreti, e proporrà la colonna sonora curata dal compositore Rainbowdragoneyes.

Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo che The Messenger sarà disponibile su PC e Nintendo Switch a partire dal 30 agosto. Potete leggere le nostre impressioni sul gioco consultandone l'Anteprima.