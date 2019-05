The Messenger e Resident Evil Revelations 2 tra i nuovi titoli in sconto su Switch

Nintendo ha deciso di dare il via ad una nuovissima ondata di offerte intitolate "Passa al digitale!" e grazie alla quale potrete acquistare ad un prezzo vantaggioso un gran numero di titoli più o meno conosciuti.

Ecco di seguito alcuni dei titoli disponibili ad un prezzo scontato sull'eShop di Nintendo Switch:

Resident Evil Revelations a 11,99 euro

Resident Evil Revelations 2 a 14,99 euro

The Messenger a 13,99 euro

INSIDE a 13,99 euro

Steamworld Dig 2 a 9,99 euro

Guacamelee! 2 a 13,99 euro

Horizon Chase Turbo a 11,99 euro

Bastion a 6,24 euro

Wonder Boy: The Dragon's Trap a 9,99 euro

Super Meat Boy a 9,09 euro

Si tratta solo di una piccola parte dei giochi coinvolti nella promozione e, per vederli tutti, potete dare un'occhiata alla pagina web ufficiale dell'offerta. Vi ricordiamo inoltre che avrete tempo per approfittare di questi sconti fino al prossimo giovedì 23 maggio, giorno in cui terminerà la promo.

Sapevate che, in una sua recente dichiarazione, il presidente di Nintendo Furukawa ha dichiarato di essere interessato allo streaming. Pare inoltre che alcuni utenti siano riusciti a far girare un emulatore Xbox su Switch. Nelle ultime ore Nintendo ha poi annunciato quelli che saranno i titoli Nes gratuiti di maggio.