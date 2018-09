The Messenger: vediamo 80 minuti di gameplay tratti dall'indie ispirato a Ninja Gaiden

The Messenger, sviluppato dalla software house canadese Sabotage Studio, si è rivelato essere un riuscito omaggio ai vecchi capitoli di Ninja Gaiden, oltre che un ottimo videogioco che sta raccogliendo sempre più consensi da parte di critica specializzata e giocatori.

Il nostro Tommaso "Todd" Montagnoli ha provato con mano questo sorprente titolo, sviscerando a fondo le sue meccaniche di gameplay in 80 minuti di gameplay. Se foste interessati a dare uno sguardo al gioco in azione, vi riportiamo in apertura di articolo la replica integrale del gameplay, in cui vengono mostrate ambientazioni, nemici e folli scene platform, il tutto accompagnato dalla soundtrack curata dal compositore di musica elettronica Rainbowdragoneyes.

Lasciandovi alla visione del video gameplay, ricordiamo che The Messenger è disponibile ora per Nintendo Switch e PC. Per un approfondimento sul gioco di Sabotage Studio e Devolver Digital, vi rimandiamo alla nostra Recensione.