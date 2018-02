The Missing è il nuovo gioco di Arc System e Swery, l'autore di Deadly Premonition

, l'autore di Deadly Premonition e D4, collaborerà insieme adper la realizzazione di un nuovo gioco intitolato. La conferma è arrivata con un video annuncio: lo trovate in cima alla notizia.

Al momento non sappiamo praticamente nulla del gioco, a parte il fatto che si intitolerà The Missing e che arriverà nel corso del 2018. Il titolo verrà pubblicato da Arc System Works, mentre ad occuparsi dello sviluppo sarà White Owls, lo studio dell'autore di Deadly Premonition e D4: Dark Dreams Don't Die. Ricordiamo inoltre che Swery è impegnato anche su The Good Life, interessante avventura investigativa pronta a lanciarsi in una nuova raccolta fondi dopo il fallimento della prima campagna approdata su Fig.

Non rimane dunque che attendere ulteriori dettagli su The Missing, progetto di cui al momento si ignorano anche le piattaforme di destinazione.