The More You NOku: nuovo live show su Twitch, stasera la prima puntata con il Fossa

La creative agency milanese NOku con il supporto del portale italiano Everyeye.it, leader nel settore videoludico, si prepara ad andare in onda stasera su Twitch con la puntata di debutto di The More You NOku. Ma di cosa si tratta esattamente? Una video-intervista? Un podcast? Il solito show su Twitch? Niente di tutto questo.

Ideato e sviluppato dalla squadra di NOku, questo nuovo format "agency made" è pronto a sovvertire le dinamiche con cui normalmente si parla di comunicazione e digital, aprendo ad uno spazio d’intrattenimento interattivo, piacevole e fruibile, un luogo virtuale per approfondire tematiche di tendenza attraverso un punto di vista completamente nuovo e originale.

Condotto dal team di NOku e Lorenzo Di Capua (founder e creative director), la prima puntata dello show vedrà il nostro Francesco Fossetti (editor in chief di Everyeye.it) nel ruolo di Guest Host. The More You NOku accoglierà ogni volta un ospite diverso che si confronterà sui temi del momento raccontando la propria personale esperienza in una conversazione continua e informale con il pubblico, all'interno di un live talk studiato per essere in continua evoluzione e mai uguale a se stesso.

Vi abbiamo incuriosito? Vi aspettiamo sul canale Twitch weareNOku (dove andranno in onda tutte le puntate di The More You NOKu) giovedì 8 aprile dalle 21:00. Per essere sempre aggiornati sul programma, sugli ospiti e sui temi della trasmissione vi rimandiamo ai canali Instagram, Facebook e LinkedIn di NOku/nobody knows us.