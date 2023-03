The Murder of Sonic the Hedgehog è accessibile a tutti: ecco i requisiti di sistema

Anche voi volevate una nuova avventura dopo Sonic Frontiers? Ebbene, SEGA e il Sonic Team hanno ufficializzato l'arrivo di The Murder of Sonic the Hedgehog, disponibile gratuitamente da oggi 31 marzo 2023. Sonic e i suoi amici tornano sullo schermo dei videogiocatori, con un'esperienza tutta da scoprire e incentrata sulla risoluzione di un crimine.

Il gioco in questione è disponibile già da ora su Steam, ma quali sono i requisiti di sistema di The Murder of Sonic the Hedgehog riportati nella pagina della piattaforma di Valve? Come riportato dal noto launcher, i requisiti minimi e consigliati di sistema saranno più che accessibili per la maggior parte delle configurazioni PC degli utenti.

Requisiti minimi di sistema su Windows

Sistema operativo: Windows XP;

Processore: 2.0GHz Core 2 Duo;

Memoria: 2 GB di RAM;

Scheda video: OpenGL 2.0 o DirectX 9.0c;

500 MB di spazio disponibile per il download di The Murder of Sonic the Hedgehog.

Requisiti minimi di sistema su macOS

Sistema operativo: Mac 10.13 (High Sierra);

Processore: 2.0GHz Core 2 Duo (64 bit);

Memoria: 2 GB di RAM;

Scheda video: OpenGL 2.0 o DirectX 9.0c;

500 MB di spazio disponibile per il download di The Murder of Sonic the Hedgehog.

Requisiti consigliati di sistema

Sotto la suddetta voce presente all'interno della pagina del gioco su Steam, non vi è alcun riferimento alla configurazione suggerita dai ragazzi di SEGA e Sonic Team. Intanto, però, Sonic continua a non fermarsi, come dimostrato dall'annuncio di SEGA della data d'uscita del primo DLC gratis di Sonic Frontiers, arrivato lo scorso 23 marzo 2023.