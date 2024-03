The Night Wanderer annunciato: è un soulslike sci-fi/fantasy sulle orme di The Witcher

Mighty Koi, studio fondato a Varsavia nel 2022, ha appena annunciato The Night Wanderer, un nuovo soulslike a cavallo tra sci-fi e fantasy basato sulla serie di romanzi Pan Lodowego Ogrodu (Il Signore del Giardino di Ghiaccio) dell'autore polacco Jarosław Grzędowicz.

In sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, The Night Wanderer è ancora privo di una finestra di lancio. Il trailer dell'annuncio, che potete visionare in cima a questa notizia, presenta il setting in formato cinematografico, senza tuttavia offrire stralci di gameplay vero e proprio.

Esattamente come nella serie di romanzi cominciata nel 2005 e spesso accostata in patria a The Witcher, il protagonista è Vuko Drakkainen, un mercenario superumano spedito sul remoto pianeta di Midgaard alla ricerca di una spedizione scientifica perduta. La missione si rivela più complicata del previsto quando scopre la presenza della magia ed entra in contatto con gli abitanti del pianeta e le pericolose creature che lo abitano. Abbandonata la sua tuta spaziale, sceglie di indossare un'armatura e adottare il nome locale di Ulf Nitj’sefni, facendosi peraltro impiantare Cyphral, un'IA biologica connessa al suo sistema nervoso.

Sul pianeta Midgaard, che ricorda molto da vicino la Scandinavia, coesistono dunque elementi sci-fi e fantasy. Dal punto di vista ludico, Mighty Koi descrive The Night Wanderer come un ibrido tra RPG e soulslike con un level design ispirato al genere Metroidvania, un sistema di combattimento in stile Soulsborne e un gameplay dinamico e tattico. Le premesse sono indubbiamente interessanti, non ci resta che attendere maggiori informazioni. Lo studio di sviluppo, segnaliamo, ha appena annunciato anche Thorgal, basato invece sulla serie di fumetti sci-fi/fantasy sceneggiata da Jean Van Hamme e disegnata da Grzegorz Rosinski.