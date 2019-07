The Ninja Saviors: Return of the Warriors arriva il 25 Luglio su PS4 e Switch

The Ninja Saviors: Return of the Warriors (titolo conosciuto in Giappone come The Ninja Warriors: Once Again), ha finalmente una data d'uscita: Taito ha annunciato che il gioco sarà disponibile su PlayStation 4 e su Nintendo Switch in versione digitale, a partire dal 25 Luglio.

Per la verità in precedenza erano stati annunciati piani per una release fisica in Europa e in Nord America, e una Limited Edition distribuita attraverso Strictly Limited Games, ma le date d'uscita di tali versioni devono ancora essere annunciate.

Il gioco è un remake di The Ninja Warriors, un classico picchiaduro 2D a scorrimento laterale, uscito originariamente su Super Nintendo, e che ora è stato ripulito e dotato di nuova grafica, due nuovi personaggi giocabili, una soundtrack ri-registrata, il supporto alla co-op locale e tanto altro.

Oltre alla data d'uscita è stato diffuso un nuovo trailer del gioco, che trovate in cima alla news. Che ne pensate? Vi attira il nostalgico progetto di Taito?