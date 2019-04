The Ninja Warriors: Once Again arriverà sia su Switch che su PS4

Buone notizie per gli amanti dei videogame old-school. The Ninja Warriors: Once Again annunciato per Nintendo Switch, arriverà anche su PlayStation 4 in Giappone a Luglio, come annunciato dal publisher Taito e lo sviluppatore Natsume Atari.

Il gioco originale, The Ninja Warriors, è uscito nel lontano 1987, e ne è stata realizzata una rivisitazione già nel 1994 su Super Nintendo con The Ninja Warriors: Again. 25 anni dopo arriva una nuova versione, The Ninja Warriors: Once Again, un remake prodotto dallo stesso team di sviluppatori del videogioco originale, Tengo Project.

Il gioco manterrà lo stesso stile a 16-bit, ma migliorerà ovviamente in maniera significativa la risoluzione e la grafica in generale, per venire incontro alle specifiche tecniche dell'hardware attuale.

The Ninja Warriors: Once Again riproporrà i tre personaggi giocabili originariamente, più due nuovi protagonisti chiamati Yaksha e Raiden. Una nuova aggiunta è inoltre rappresentata dalla possibilità di completare l'avventura in co-op, feature che non era disponibile nei titoli precedenti.

Potete dare un'occhiata alle prime immagini ufficiali del gioco nella gallery in calce alla news, ma intanto vi ricordiamo che non è stata ancora confermata un'uscita occidentale del gioco. Che ne pensate? Vi farebbe piacere rispolverare questo grande classico, qualora venisse riproposto anche da noi?