The Ninja Warriors Once Again sarà pubblicato anche in Europa

United Games ha annunciato che si occuperà della distribuzione occidentale (negli Stati Uniti e in Europa) di The Ninja Warriors Once Again, remake del gioco omonimo uscito nel 1995 su Super Nintendo.

Al momento non è chiaro quale sarà il titolo occidentale del gioco, in Giappone la produzione è conosciuta con il nome The Ninja Warriors One Again mentre in Cina il nome scelto è The Ninja Saviors Return of the Warriors, probabile che in Occidente si decida di mantenere il nome The Ninja Warriors, già usato per la versione SNES.

United Games non ha annunciato altri dettagli e al momento non sappiamo quando il gioco verrà reso disponibile, il publisher tedesco si occuperà della distribuzione digitale su PlayStation Store e Nintendo eShop mentre ININ e Strictly Limited Games produrranno una versione retail da collezione.

Sviluppato dallo stesso team autore di Wild Guns, The Ninja Warriors è un picchiaduro a scorrimento in due dimensioni con protagonisti dei ninja cibernetici chiamati a salvare la Terra dall'attacco di una mega corporazione.