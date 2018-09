The Ninja Warriors Once Again e R-Type Dimensions annunciati per Nintendo Switch

Due notizie interessanti per i possessori di Nintendo Switch: R-Type Dimensions e The Ninja Warriors Once Again arriveranno sulla console ibrida della casa di Kyoto rispettivamente in autunno e nel corso del 2019.

Per quanto riguarda R-Type Dimensions, si tratterà del porting del titolo omonimo uscito nel 2009 su PlayStation 3 e Xbox 360, il gioco include otto livelli tratti da R-Type e sei tratti da R-Type 2, riproposti con grafica 3D con la possibilità di mantenere comunque lo stile grafico originale in due dimensioni. R-Type Dimensions è atteso durante l'autunno su Nintendo eShop e PC (via Steam).

The Ninja Warriors Once Again è invece la riedizione di The Ninja Warriros, titolo pubblicato nel 1994 su Super Nintendo e ora pronto a tornare su Switch con supporto per gli schermi 16:9, nuovi personaggi e supporto per la co-op locale fino a due giocatori. The Ninja Warriors Once Again uscirà su Nintendo eShop nel corso del 2019 anche in Occidente e potrà essere provato al Tokyo Game Show 2018.