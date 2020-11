The Nioh Collection annunciato per PS5, Nioh 2 arriva su PC

Koei Tecmo e Sony Interactive Entertainment hanno annunciato The Nioh Collection per PlayStation 5, disponibile dal 5 febbraio 2021 in formato fisico e digitale.

Per festeggiare il quarto anniversario della serie Sony pubblicherà i seguenti titoli: Nioh 2 The Complete Edition per PS4, Nioh 2 Remastered Complete Edition per PS5, Nioh Remastered Complete Edition per PS5 e The Nioh Collection per PS5, quest'ultimo include Nioh e Nioh 2 Remastered con tutti i DLC. Oltre a tutti i contenuti digitali già usciti e in arrivo, le riedizioni per PlayStation 5 supporteranno la risoluzione 4K e framerate fino a 120fps con caricamenti rapidi e possibilità di importare i salvataggi dalle edizioni per PS4.

I preordini di The Nioh Collection per PlayStation 5 apriranno il 20 novembre, due le possibilità di upgrade:

I giocatori che possiedono Nioh 2 The Complete Edition su PS4 potranno passare a Nioh 2 Remastered The Complete Edition su PS5 senza costi aggiuntivi

I giocatori che possiedono Nioh 2 su PS4 potranno passare al gioco base Nioh 2 Remastered su PS5 e ricevere la versione PS5 di qualsiasi DLC che possiedono su PS4.

Il 5 febbraio 2021 Nioh 2 debutterà su PC con Nioh 2 The Complete Edition, che include il gioco base e tutti i DLC, questa versione sarà disponibile unicamente su Steam, i preordini apriranno nelle prossime ore.