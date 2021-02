The Nioh Collection, tra Nioh, Nioh 2 e PS5: tutti i dettagli nella video recensione!

Le ultime due impegnative creazioni firmate dagli sviluppatori di Team Ninja ritornano in forma smagliante sulla console di nuova generazione di casa Sony.

PlayStation 5 ha infatti ufficialmente accolto The Nioh Collection, pacchetto definitivo concepito per (ri)presentare al pubblico i due apprezzati Action RPG. La raccolta include infatti al suo interno le versioni rimasterizzate di Nioh 2 Nioh 2, pensate per sfruttare al meglio le possibilità offerte dall'hardware next gen della nuova console. Con risoluzione in 4K e frame rate che mira a proporre duelli con frame rate a 120 fps, gli scontri con gli Yokai offrono nuove suggestioni su PS5. Sul fronte tecnico non manca inoltre il supporto al DualSense, con grilletti adattivi e feedback aptico del nuovo pad Sony.



Tra le principali nuove uscite di febbraio 2021 per PS5, The Nioh Collection include non solo le edizioni base di Nioh e Nioh 2, ma anche il trittico di DLC che Team Ninja ha dedicato ad ognuna delle due produzioni. Per testare l'efficacia dell'operazione di riproposizione dei due giochi, il nostro Alessandro Bruni ha imbracciato ancora una volta la katana. Il suo viaggio è stato riassunto nella nuova video recensione di The Nioh Collection, pronta a offrirvi ogni dettagli in merito. Come sempre, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!