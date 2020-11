The Nioh Collection per PS5 in video e screenshot: tempi di caricamento rapidissimi

Dopo qualche giorno dall'annuncio, Koei Tecmo ci ha finalmente fornito un corposo assaggio di The Nioh Collection, raccolta per PlayStation 5 comprendente Nioh Remastered - Complete Edition e Nioh Remastered 2 - Complete Edition, versioni complete e rimasterizzate dei due capitoli della serie.

Sulla console di nuova generazione di casa Sony, arrivata sul mercato quest'oggi tra tante difficoltà, Nioh e Nioh 2 supporteranno la risoluzione 4K, saranno in grado di raggiungere i 120 fps, offriranno il supporto al trasferimento dei salvataggi da PS4 e presenteranno dei caricamenti rapidissimi. Quest'ultima caratteristica è stata messa in evidenza nelle due brevi clip video allegate in fondo a questa notizia: come potete appurare voi stessi, i tempi di attesa dopo una morte o all'avvio di un livello sono molto inferiori a quelli ai quali eravamo abituati su PlayStation 4.

Dalla pagina ufficiale del PlayStation Store arrivano invece gli screenshot raccolti nella galleria: essendo scattati direttamente su PlayStation 5, ci forniscono un'idea precisa dell'aspetto grafico che i due giochi vanteranno a partire dal 5 febbraio 2021, giorno in cui la raccolta verrà lanciato sulla console di nuova generazione di casa Sony. Ne approfittiamo per ricordarvi che l'upgrade gratis da PS4 è possibile solamente per Nioh 2.