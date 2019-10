The Old Blood: ecco il nuovo aggiornamento di Warframe

The Old Blood è l'ultima aggiunta al ricco menù di Warframe, un antipasto che ci preparerà alla grande abbuffata dell'atteso aggiornamento di Warframe Empyrean. I termini mangerecci non sono messi a caso, dato che una delle più importanti caratteristiche dell'aggiornamento è il personaggio di Grendel, che potremmo definire "una buona forchetta".

Grendel infatti... mangia i propri nemici, per guadagnare energia, donare un buff ai propri compagni di squadra, o addirittura colpire i nemici trasformando il proprio boccone in una sorta di missile mangiucchiato ricoperto di bile tossica.

Un'altra possibilità di attacco è quella di appallottolarsi e scagliarsi verso i nemici come fosse una palla da bowling. Non sembra qualcosa che è consigliabile fare soprattutto a stomaco pieno, ma tant'è. Digital Extreme ha definito il mostro come "uno spirito nobile", generoso di natura. Considerando le proprie azioni e il look, una sorta di incrocio tra il Doomslayer e Jack-O-Lantern, abbiamo un po' di difficoltà a credergli.

The Old Blood aggiunge anche un nuovo villain, Kuva Lich, e nuovi elementi per i combattimenti melee, tra cui attacchi pesanti e a mezz'aria, nuove combo e il blocco manuale. Ovviamente è prevista anche la solita mole di piccoli cambiamenti ed oggetti estetici. Non c'è ancora una data di lancio, così come ancora non sappiamo la data d'uscita di Empyrian, ma dovrebbe essere prevista a breve. Che ne pensate?