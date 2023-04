The Order 1886: perché il mancato sequel è ancora una ferita aperta

In questi giorni abbiamo appreso la notizia di tagli negli studi di Ready at Dawn, Meta avrebbe ridotto l'organico dello studio e il futuro del team sembra ancora tutto da definire. Ed è qui che la nostra mentre corre a The Order 1886 e al mai realizzato sequel.

The Order 1886 è stato pubblicato nel febbraio 2015 su PlayStation 4: Ready at Dawn proveniva dal grande successo di God of War Chains of Olympus e Ghost of Sparta per PSP, con The Order 1886 il team fondato da Andrea Pessino e Ru Weerasuriya ha provato ad andare oltre sfidando i suoi limiti.

Il risultato? The Order 1886 è stato accolto tiepidamente dalla critica, subissato di critiche sin da prima del lancio (molte, onestamente, immeritate, con il senno di poi) finendo al centro di una vera e propria "s***storm" su Twitter e forum come NeoGAF e ResetERA.

Non abbiamo mai saputo quanto abbia venduto realmente The Order 1886 ma a quanto pare Sony non ha dato il via libera per un sequel, eppure Ready at Dawn aveva le idee chiare sul seguito The Order 1886 e anzi, la compagnia non ha mai nascosto che il gioco è stato realizzato pensando sin da subito ad un ipotetico sequel, lasciando dunque la porta aperta a nuove avventure.

Invece, le cose sono andate diversamente e l'affascinante universo di The Order 1886 è stato definitivamente accantonato. Ready at Dawn ha interrotto da anni la propria collaborazione esclusiva con Sony, diventando prima uno studio multipiattaforma e in seguito venendo acquistato da Meta dopo il successo di Lone Echo in VR.

Probabilmente non vedremo mai The Order 1887... ed è un grande rimpianto, destino condiviso inoltre con un'altra esclusiva PlayStation di grande richiamo: Bloodborne.