The Order 1886 su PS5 a 60 fps: Digital Foundry torna sul gioco di Ready At Dawn

Dopo aver reso disponibile una mod che fa girare Bloodborne a 60 fps su PlayStation 5, gli appassionati di Illusion hanno rivolto la propria attenzione a un'altra esclusiva del catalogo PlayStation 4.

Stiamo parlando di The Order: 1886, la divisiva avventura pubblicata da Ready At Dawn nel primo periodo di presenza della nuova console Sony sul mercato. Datato febbraio 2015, il videogioco ambientato in una sorta di Londra vittoriana dalle atmosfere steampunk si presentava all'epoca come una produzione ricca di suggestioni visive e artistiche. La breve durata e alcune caratteristiche di gameplay portarono tuttavia parte della community videoludica a esprimere forti critiche nei confronti della nuova IP. Una circostanza che contribuì infine alla decisione di Ready At Dawn di non sviluppare un sequel di The Order: 1886, la cui storia è ancora in sospeso.



A distanza di anni, come accennato in apertura, Illusion ha reso disponibile una nuova Mod dedicata all'epopea di Sir Galaad, che porta il frame rate del gioco a raggiungere la soglia dei 60 fps. Il risultato è stato analizzato dal team di Digital Foundry, che ha speso parole di elogio per il colpo d'occhio offerto ancora oggi da mondo di The Order: 1886. In apertura a questa news, potete osservare il titolo in azione su PlayStation 5: cosa ve ne pare?