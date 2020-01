The Order: 1886, in rete spunta un leak che farebbe riferimento al sequel

Mentre Ready at Dawn ha confermato di essere al lavoro su un nuovo gioco tripla A per console, senza mai specificare nulla riguardo ad un sequel per The Order 1886, un recente leak emerso in rete ha ridestato la fantasia dei fan.

Un post pubblicato su NeoGAF dall'utente OsirisBlack fa infatti riferimento ad un presunto trailer di gameplay che richiama le atmosfere di The Order 1886, senza tuttavia citarlo direttamente. Nel filmato si vedrebbe un uomo con una sorta di torcia montata sulle spalle che illumina una stanza buia, per poi sparare e fuggire da una creatura con gli occhi gialli e più braccia. Il mostro poi, canticchia da dietro una porta la frase "ti ho trovato", prima che il titolo del gioco appaia sullo schermo. OsirisBlack afferma poi che quanto da lui visto corrisponderebbe al vero gameplay, con una fisica ed una illuminazione "di un altro livello".

Ovviamente non c'è modo di dimostrare la veridicità di quanto detto e ogni singola informazione deve essere presa con le pinze. Tuttavia OsirisBlack ha lasciato capire con una serie di indizi sullo stesso forum che si trattasse del possibile sequel di The Order, aggiungendo addirittura che la sua uscita è prevista su PS5 e Xbox Series X, dettaglio alquanto particolare dato che l'IP è in mano a Sony. Va detto che il post ha fatto notizia perché l'utente, qualche mese prima dell'uscita di PS4 PRO, fornì un preciso resoconto sui costi e sulle versioni della console, accompagnato da alcuni dettagli sulle sue caratteristiche tecniche. Come capita per quasi tutti i leak, potrebbe essere stata solo fortuna.