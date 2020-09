The Origin Blind Maid: primo teaser per il nuovo horror in prima persona

Nel corso delle ultime ore è arrivato a sorpresa l'annuncio di un nuovo survival horror con visuale in soggettiva che prende il nome di The Origin: Blind Maid.

Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, Waraní Studios, si tratta di un'avventura nella quale i giocatori vestono i panni di un politico corrotto, il quale si ritrova a fuggire dal suo paese per trovare "rifugio" in una regione popolata da misteriose creature e pericoli di vario genere. Dando un'occhiata alla descrizione del gioco presente su Steam, dov'è appena stata creata la pagina ufficiale, il titolo permette di utilizzare armi da fuoco ma le risorse saranno così scarse che le situazioni nelle quali sarà possibile sparare saranno davvero pochissime e occorrerà quindi nascondersi o scappare dalle minacce che si aggirano per i livelli di gioco.

Ecco di seguito i requisiti minimi della versione PC e presenti sulla pagina Steam:

Sistema operativo: Windows 7 64 bit

Processore: Intel Core i3

Memoria: 6 GB di RAM

Scheda video: GTX 460

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 20 GB di spazio disponibile

The Origin: Blind Maid dovrebbe fare il proprio debutto nel corso dei primi mesi del 2021 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam). Non si hanno al momento notizie delle eventuali versioni per le console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X.