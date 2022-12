The Outbound Ghost, la frase inaspettata dello sviluppatore: 'Non acquistate il mio gioco'

Annunciato nel corso dei primi mesi del 2022, il fantasmagorico GDR The Outbound Ghost aveva conquistato il cuore di moltissimi utenti anche a causa della forte connessione stilistica e ludica con l'iconica saga di Paper Mario, a tal punto da produrre un discreto interesse attorno al titolo targato Conradical Games e Digerati.

La produzione in questione continua ad emergere sempre più nel panorama dei titoli indipendenti, anche in seguito all'annuncio della versione di The Outbound Ghost su console. Tuttavia, nelle ultime ore sono emerse alcune dichiarazioni molto importanti dallo svilupatore che, con una frase totalmente inaspettata, ha chiesto ai propri utenti di non comprare il proprio videogioco.

Le motivazioni dietro la suddetta richiesta, stando a quanto è emerso, deriverebbe da un litigio con l'editore di The Outbound Ghost che ha addirittura portato ad un tentativo di boicottaggio del publisher della produzione indipendente. Sembrerebbe che, in seguito alla vicenda, ogni rapporto con l'editore sia venuto meno, tanto da aver richiesto alcuni chiarimenti da parte dello stesso Conrad Grindheim, lo sviluppatore del gioco. "Il titolo non è all'altezza degli standard qualitativi dei giochi che creo e che vi aspettate da me", dichiara Grindheim senza mezzi termini, affermando che questo progetto non rispecchi in alcun modo il nome e la reputazione di Conradical Games.

Se da una parte abbiamo le dichiarazioni del publisher circa lo stato della versione Nintendo Switch del titolo, per la quale si spera che non vi sia alcun ritardo nella pubblicazione di una patch correttiva, l'account Twitter associato al nome di Outbound Ghost ha espresso un totale disappunto in merito alla vicenda, a tal punto da invitare i giocatori all'acquisto della sola versione Steam, anche se la risposta di Digerati non ha tardato ad arrivare e, prontamente, il titolo è stato rimosso anche da Steam. "La patch per la versione Nintendo Switch è ancora in fase di revisione con Nintendo, ma è prevista entro i prossimi sette giorni" sono le dichiarazioni che sono emerse nel recente scontro tra le due parti.

"Digerati ha pubblicato oltre cinquanta titoli diversi su console, e lanci che presentano queste situazioni sono un'eccezione. Noi rimaniamo fermamente impegnati nella realizzazione di ulteriori miglioramenti per The Outbound Ghost nel minor tempo possibile. Grazie per la pazienza" è quanto afferma Conradical Games, alle cui dichiarazioni è sopraggiunta la risposta che segue: "Siamo rimasti in silenzio negli ultimi giorni perché siamo stati colti alla sprovvista dall'improvvisa negatività di Conrad, lo sviluppatore del gioco. Fino a poche ore prima del lancio su console, abbiamo avuto un rapporto di lavoro cooperativo e reciprocamente piacevole con Conrad e non abbiamo visto alcuna insoddisfazione da parte sua".

Per il momento, dunque, non vi è stata alcuna risoluzione dei problemi che sono emersi nelle ultime ore, anche se Grindheim ha espresso il proprio desiderio di ricorrere ad un'azione legale nei confronti del publisher.