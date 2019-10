The Outer World: svelati i requisiti di sistema della versione PC

Manca una settimana all'uscita di The Outer Worlds, il nuovo RPG che Obsidian ha definito il successore spirituale di Fallout: New Vegas, in cui i giocatori si imbarcheranno in un'avventura futuristica dove l'umanità ha colonizzato diversi pianeti nello Spazio.

Si tratta di uno dei progetti più attesi degli ultimi tempi, sia per via della stima che la community nutre nei confronti degli sviluppatori di Obsidian Entertainment, sia perché con l'arrivo di Cyberpunk 2077, i GDR futuristici godono ormai di una grande popolarità.

Chi avesse intenzione di giocare The Outer Worlds su PC, può ora scoprire se ha bisogno di effettuare degli upgrade alla propria macchina nella settimana che ci separa dall'uscita del gioco, dato che Obsidian ha diffuso i requisiti di sistema minimi e raccomandati per il gioco, che vi mostriamo di seguito.

Requisiti Minimi:

CPU: i3 3225/X6 1100T

RAM: 4 GB

Scheda Grafica: GTX 650 TI / HD 7850

Spazio su Hard Disk: 40 GB

Requisiti raccomandati:

CPU: i7 7700K/Ryzen 5 1500

RAM: 8 GB

Scheda Grafica: GTX 1060 6GB / RX 470

Spazio su Hard Disk: 40 GB

The Outer Worlds sarà disponibile a partire dal 25 Ottobre 2019 anche su Xbox One e PlayStation 4. Cosa vi aspettate dall'ultima fatica di Obsidian? Per approfondire, date un'occhiata alla nostra anteprima di The Outer Worlds.