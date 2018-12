The Outer Worlds: 15 minuti di gameplay dai mondi alieni di Obsidian

I colleghi di Game Informer alzano il sipario sul teatro sci-fi di The Outer Worlds con una video dimostrazione di 15 minuti che ci aiuta a placare, anche se solo in parte, la sete di informazioni riguardanti questa nuova fatica ruolistica firmata Obsidian Entertainment.

Al netto di una caratterizzazione dei personaggi secondari decisamente blanda e di scenari dalla ricchezza poligonale che non fa gridare al miracolo, l'ultimo Space Western di Obsidian che attinge a piene mani dalla letteratura e dalla cinematografia di fantascienza della prima metà del '900 (con una generosa spruzzata di Fallout New Vegas in un affresco scenico alla Borderlands) promette di fare felici gli appassionati di action-GDR "all'occidentale".

Analizzando con attenzione il nuovo gameplay prodotto da Game Informer, infatti, possiamo intuire il grande impegno profuso dalla software house californiana nel complesso lavoro svolto per erigere un'impalcatura artistica, tecnica, ludica e narrativa degna della reputazione della compagnia.

A dispetto della recente acquisizione di Obsidian Entertainment da parte di Microsoft, The Outer Worlds nasce come progetto multipiattaforma e perciò vedrà la luce su PlayStation 4 e, ovviamente, PC e Xbox One nel corso del 2019, si spera senza ritardi o "scossoni creativi" causati proprio dal matrimonio con il colosso di Redmond.