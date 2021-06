The Outer Worlds 2 annunciato all'E3 2021! È solo next-gen

Durante la ricchissima conferenza Xbox & Bethesda all'E3 2021 c'è stato spazio anche per lo scoppiettante annuncio di The Outer Worlds 2, nuovo capitolo dell'epopea ruolistica galattica di Obsidian Games!

Le vicende di The Outer Worlds 2 si svolgeranno in un nuovo sistema stellare con un nuovo equipaggio: lo stile, lo humor e la profondità dell'impianto di gioco, tuttavia, saranno le stesse di sempre, assicura Obsidian Entertainment. Il trailer dell'annuncio, che potete guardare in apertura di notizia, non mostra scene di gameplay vere e proprie, ma ci dà un assaggio dei nuovi mondi esplorabili e delle temibili creature che dovremo affrontare.

La seriosa ma esilarante voce di accompagnamento scherza infine sullo stato dei lavori, che sarebbero ancora ben lungi dal completamento. Verrà il tempo di vederlo in azione, nel frattempo possiamo confermare che The Outer Worlds 2 uscirà su Xbox Series X|S, PC Windows 10 e Xbox Cloud Gaming in una data ancora sconosciuta, e ovviamente sarà nel Game Pass fin dal day-one. Salterà quindi Xbox One, andandosi a configurare con un gioco esclusivamente next-gen. Insomma, avete tutto il tempo di recuperare l'ottimo The Outer Worlds, disponibile in Xbox Game Pass.