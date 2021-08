The Outer Worlds 2, chi guida lo sviluppo? Spunta un avvistamento!

In seguito al reveal ufficiale del progetto, attuato con la trasmissione del primo trailer di The Outer Worlds 2 alla conferenza E3 2021 di Microsoft, non sono molti i dettagli condivisi dal team.

Al momento, un interessante avvistamento ha addirittura fatto emergere un interrogativo in merito all'identità dei creativi alla guida dello sviluppo dell'esclusiva verdecrociata. Al momento dell'annuncio, la community aveva in effetti dato per scontata la conservazione del team autoriale responsabile del primo The Outer Worlds. Con questo sequel, tuttavia, il duo composto da Tim Cain e Leonard Boyarsky potrebbe tuttavia non avere le redini della realizzazione della sci-fi comedy.

Dalle pagine di LinkedIn emerge infatti come Brandon Adler rivesta il ruolo di Game Director per The Outer Worlds 2. Lo sviluppatore ha in passato occupato il medesimo incarico durante i lavori a diversi DLC di Pillars of Eternity 2, mentre tra 2018 e 2019 ha contribuito alla realizzazione di Avowed, in qualità di Gameplay Design Director. Dettaglio interessante, al momento né Tim Cain né Leonard Boyarsky riportano sui propri profili LinkedIn o social precisi riferimenti al proprio ruolo in The Outer Worlds 2. Diverse dunque le possibili spiegazioni, che spaziano tra la trasformazione del duo creativo in un trio, alla destinazione degli autori del primo The Outer Worlds ad un altro progetto non ancora annunciato.



In attesa di saperne di più, ricordiamo che Obsidian Entertainment è al lavoro con Unreal Engine 5.