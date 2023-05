Che fine ha fatto The Outer Worlds 2? Intanto il primo gioco vende 5 milioni di copie

E' da molto tempo che non si hanno notizie concrete su The Outer Worlds 2: il secondo episodio della serie firmata Obsidian Entertainment venne annunciato all'E3 2021 ma da allora le informazioni sul progetto sono state limitate. Intanto arrivano però buone notizie per il predecessore.

Take-Two ha infatti aggiornato i dati di vendita dei suoi franchise di punta, ponendo The Outer Worlds tra i brand capaci di vendere oltre 5 milioni di copie; non è chiaro quanto l'Action/RPG abbia effettivamente venduto finora, tuttavia si tratta di un risultato nel complesso soddisfacente ed incoraggiante per il seguito.

Sebbene Obisidian sia stata acquisita da Microsoft nel novembre del 2018, il primo episodio venne pubblicato nell'ottobre del 2019 da Private Division, una sussidiaria di Take-Two, ed al momento del lancio ottenne grossi riscontri di critica e pubblico. Ad agosto 2021 i dati di vendita di The Outer Worlds ammontavano a più di 4 milioni di copie, segno dunque che il gioco ha continuato ad attirare l'attenzione di molti altri giocatori in questi ultimi due anni.

A questo punto cresce la curiosità di scoprire come stanno proseguendo i lavori sul nuovo episodio, attualmente sparito dai radar. Sappiamo che nell'estate del 2022 The Outer Worlds 2 è entrato nel pieno dello sviluppo, con oltre un'ottantina di membri di Obsidian al lavoro sul progetto. Le ultime voci di corridoio hanno parlato di possibili versioni PS5 e Nintendo Switch di The Outer Worlds 2 basandosi su dettagli presenti in annunci di lavoro ufficiali, ma queste ipotesi per ora non hanno trovato alcuna conferma.

Si attende dunque di rivedere in azione il gioco, si spera quanto prima, così da capire ancora meglio come procede lo sviluppo del nuovo episodio di The Outer Worlds.