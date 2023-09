The Outer Worlds 2 potrebbe avere il multiplayer? Indizi da un annuncio di lavoro

Non sappiamo di preciso che fine ha fatto The Outer World 2, con Obsidian Entertainment al momento impegnata anche su Avowed, ma in ogni caso qualche informazione potenzialmente interessante sembra provenire dagli annunci di lavoro diffusi della compagnia, che potrebbero riguardare proprio il nuovo episodio della serie Action/RPG.

Come segnalato dal portale Game Rant, Obsidian è alla ricerca di un Senior network programmer che che si occupi anche di "sistemi di gameplay multiplayer utilizzando l'Unreal Engine". Tra le competenze richieste, inoltre, si richiede di avere almeno 5 anni di esperienza nella creazione di giochi multiplayer per PC e console. Non è affatto da escludere l'ipotesi che l'annuncio di lavoro possa riguardare proprio The Outer Worlds 2, sebbene al tempo stesso vada detto che il gioco non viene mai effettivamente citato dalla compagnia.

L'unico legame concreto tra l'offerta lavorativa e l'Action/RPG risiede nella menzione all'Unreal Engine: ricordiamo infatti che The Outer Worlds 2 dovrebbe girare in Unreal Engine 5, ma a questo punto va tenuta in considerazione anche l'ipotesi che Obsidian stia sviluppando un ulteriore progetto non ancora annunciato e che potrebbe essere incentrato per l'appunto su componenti multigiocatore. Per il momento sembra esserci una sola certezza: Obsidian guarda verso il multiplayer, resta da capire se in ottica The Outer Worlds 2 o per un'altra opera ancora.