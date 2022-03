The Outer Worlds 2: Obsidian accoglie Hayley Stone, scrittrice di fantascienza

Con le anticipazioni di Jeff Grubb sullo sviluppo di Fallout New Vegas 2 che continuano a rincorrersi in rete, i vertici di Obsidian preferiscono guardare al futuro (non solo in senso figurato) per accogliere nel proprio team Hayley Stone: la premiata scrittrice di fantascienza si occuperà di The Outer Worlds 2.

A renderlo noto al grande pubblico è la stessa Stone con un post condiviso su Twitter per informare tutti i suoi follower del fatto che "ho appena ricevuto una grande notizia... sono entusiasta di annunciare che mi unirò presto a Obsidian come Associate Narrative Designer di The Outer Worlds 2! Ho adorato il primo gioco e non vedo l'ora di lavorare al sequel con il fantastico team creativo di Obsidian".

L'ingresso di Hayley Stone nel team di autori di Obsidian consente alla sussidiaria degli Xbox Game Studios di acquisire l'esperienza e il talento di una delle scrittrici di romanzi sci-fi e fantasy più quotate, e premiate, del settore. Tra le opere firmate da Stone, troviamo infatti la serie Last Resistance e il cult Make Me No Grave, oltre a tanti saggi brevi di fantascienza pubblicate su Apex Magazine, Fireside Fiction e altre antologie di genere. Di analogo spessore artistico e autoriale sono le poesie che la scrittrice californiana ha pubblicato per Liminality, Eternal Haunted Summer e oltre, in aggiunta alle attività svolte da Stone in qualità di giudice in prestigiosi concorsi letterari come il NYC Midnight Short Story e Flash Fiction Challenges.

In attesa di ulteriori indicazioni sullo sviluppo della nuova space opera di Microsoft per PC e Xbox Series X/S, vi ricordiamo che Obsidian sta lavorando con Unreal Engine 5 per dare forma sia a The Outer Worlds 2 che all'altrettanto atteso GDR fantasy Avowed.