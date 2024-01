The Outer Worlds 2 sulle orme di Fallout: Tim Cain collabora con Obsidian

Dalle colonne di RockPaperShotgun arriva un nuovo, importante aggiornamento sullo sviluppo di The Outer Worlds 2: il papà della serie di Fallout, Tim Cain, conferma di essere coinvolto nella realizzazione della prossima space opera di Obsidian Entertainment.

Il co-creatore della serie ruolistica di Fallout (insieme a Leonard Boyarski) riferisce infatti di essere stato contattato da Obsidian per partecipare allo sviluppo del sequel di The Outer Worlds con il ruolo di consulente esterno.

"Ci sono cose che Obsidian sta facendo con il sequel di The Outer Worlds, di cui ovviamente non posso parlare, che mi coinvolgono personalmente perché sono simili alle cose che ho fatto io in passato", sottolinea Cain senza entrare nel merito del lavoro che sta svolgendo insieme alla sussidiaria degli Xbox Game Studios.

Il papà di Fallout spiega che il suo lavoro di consulenza lo sprona a interagire costantemente con il team di Obsidian per fornire suggerimenti e condividere la propria esperienza con gli autori californiani: "Ho ritrovato i miei appunti di 28 anni fa (nella fase di sviluppo di Fallout, ndr), li ho condivisi con Obsidian e loro sono riusciti a risolvere un problema che mi portavo dietro dal luglio del '95. Ma a volte, il mio impegno come consulente si limita semplicemente a spiegare a Obsidian le insidie dello sviluppo di un GDR e a dispensare consigli sulla strada da percorrere per aggirare i grandi, anzi, enormi ostacoli da dover superare per creare un gioco simile".

Nei mesi scorsi, un annuncio di lavoro pubblicato da Obsidian suggerì la presenza di una componente multiplayer in The Outer Worlds 2, il cui lancio è previsto su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.