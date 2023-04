The Outer Worlds 2 anche su PS5 e Nintendo Switch? Novità da un annuncio di lavoro

Sin dagli ultimi mesi del 2021, sono emersi in rete diversi rumor che vedrebbero The Outer World 2 in sviluppo dal 2019 per PC e Xbox Series X/S. La notizia ha generato parecchio interesse tra i fan di Obsidian Entertainment, i quali non vedono l'ora di assistere al prosieguo del filone narrativo ruolistico-fantascientifico avviato nel 2019.

Il tempo è passato e alla fine del 2022 abbiamo scoperto che più di 80 membri di Obsidian stanno lavorando a The Outer Worlds 2, che è nel pieno nello sviluppo. Tuttavia, i rumor hanno continuato a dare quasi per certo l'approdo del venturo capitolo solo sull'ecosistema Xbox, ergo Series X/S, PC e Xbox Game Pass. Eppure, qualcosa potrebbe essere cambiato in quel di Obsidian Entertainment.

Stando alle ultime voci di corridoio emerse in rete, The Outer Worlds 2 potrebbe arrivare anche su PlayStation e Switch, seguendo così le orme del suo predecessore. La tesi di questo possibile "dietrofront" è stata avallata da un annuncio di lavoro pubblicato di recente, nel quale il team afferma di essere alla ricerca di un Quality Assurance Analyst. Il tutto sembrerebbe essere correlato a quello che l'offerta lavorativa definisce come il "prossimo grande RPG multipiattaforma", il che indurrebbe a pensare che si tratti proprio dell'atteso The Outer Worlds 2.

Si può desumere ciò perché, almeno per il momento, non vi è alcuna conferma sulla possibile esclusività temporale e non permanente di Avowed, la cui uscita continua ad essere prevista per il solo ecosistema PC e Xbox, oltre che sul servizio in abbonamento ideato dalla casa di Redmond. Si attendono chiarimenti dalla stessa Obsidian Entertainment, nella speranza che arrivino nuove informazioni anche sul sequel di The Outer Worlds.