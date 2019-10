The Outer Worlds e l'accessibilità: gli utenti si lamentano della dimensione dei caratteri

Nonostante i giudizi positivi su The Outer Worlds da parte della critica, c'è un aspetto su cui gli autori di Obsidian avrebbero potuto curare maggiormente la loro opera sci-fi ed è quello riguardante l'accessibilità, specie per quanto concerne la dimensione dei caratteri.

Dalle pagine del forum di ResetEra, infatti, gli esploratori di Alcione hanno voluto fare presente questo problema agli sviluppatori di Obsidian Entertainment segnalando l'assenza di una funzione che consenta la modifica della grandezza dei caratteri, tanto nelle scene di dialogo quanto nella consultazione dei terminali disseminati sulla mappa o del diario richiamabile dal menù di pausa.

La mancanza di una qualsivoglia opzione che consenta agli utenti di agire sulla grandezza dei caratteri e delle righe di testo ha indotto molti giocatori a chiedere ai vertici di Obsidian la pubblicazione di patch che introduca al più presto tale funzione che, curiosamente, risulta essere del tutto assente sia su PlayStation 4 e Xbox One che su PC..

A rendere ancora più insolita questa mancanza di opzioni per la modifica della grandezza dei caratteri in The Outer Worlds è l'attenzione che la divisione Xbox di Microsoft ripone sul tema, basti pensare all'accessibilità di Gears 5 e ai riconoscimenti ottenuti da The Coalition da parte delle organizzazioni che si battono per rendere i videogiochi sempre più inclusivi.