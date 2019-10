The Outer Worlds e l'accoglienza della critica: uno sguardo alle votazioni Metacritic

Manca ormai una manciata di giorni alla pubblicazione di The Outer Worlds e la stampa specializzata ha potuto condividere il proprio giudizio sulla nuova fatica degli sviluppatori di Obsidian.

Per farsi un'idea di quale sia stata l'accoglienza riservata dalla critica videoludica al nuovo RPG, può risultare interessante dare uno sguardo ai giudizi pubblicati su Metacritic, nota piattaforma di aggregazione delle votazioni. Sul portale, possiamo trovare un'apposita scheda dedicata ad ogni versione disponibile di The Outer Worlds. Di seguito, vi riassumiamo dunque i dettagli principali, suddivisi per piattaforma di pubblicazione:

PlayStation 4 : con 55 recensioni , il gioco conquista un Metacritic pari a 85/100 . La netta maggioranza delle valutazioni attribuisce a The Outer Worlds una votazione uguale o superiore ad 80/100, con quattro picchi che vedono assegnato il punteggio pieno. Si aggiungono un 75/100 e tre giudizi compresi tra 60 e 70;

: con , il gioco conquista un Metacritic pari a . La netta maggioranza delle valutazioni attribuisce a The Outer Worlds una votazione uguale o superiore ad 80/100, con quattro picchi che vedono assegnato il punteggio pieno. Si aggiungono un 75/100 e tre giudizi compresi tra 60 e 70; Xbox One : con 18 recensioni , la versione Xbox One del titolo si attesta su di un Metacritic di 85/100 . Delle valutazioni, quattro si collocano tra 69 e 78, con le restanti che si attestano su di un voto compreso tra 80 e 100;

: con , la versione Xbox One del titolo si attesta su di un Metacritic di . Delle valutazioni, quattro si collocano tra 69 e 78, con le restanti che si attestano su di un voto compreso tra 80 e 100; PC: con 15 recensioni, la versione PC di The Outer Worlds conta attualmente su di un Metacritic di 82/100. A tre 70/100, si aggiungono un 75 ed un 79. I restanti giudizi spaziano da 80 a 90/100.

Sulle pagine di Everyeye, è ovviamente già disponibile la nostra recensione di The Outer Worlds, a cura di Giuseppe Arace. Alcuni giorni fa, inoltre, il team di Obsididan ha condiviso con il pubblico il ricco trailer di lancio del gioco: lo state aspettando?