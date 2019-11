The Outer Worlds si aggiorna: la nuova patch risolve i bug e il problema dei testi piccoli

Con un leggero ritardo sulla scaletta preannunciata, gli autori di Obsidian Entertainment lanciano finalmente la patch di The Outer Worlds su PC, PlayStation 4 e Xbox One che risolve i bug più gravi riscontrati dagli utenti e interviene, si spera in maniera definitiva, sul problema della dimensione dei testi.

Le note che accompagnano la pubblicazione della patch 1.1.1.0 di The Outer Worlds illustrano nel dettaglio tutti gli interventi compiuti dagli sviluppatori californiani, il più importante dei quali è certamente rappresentato dall'aggiunta di un'opzione, all'interno dei menù di pausa e delle Impostazioni, che permette di modificare la grandezza dei caratteri per il testo dei sottotitoli, delle scene di dialogo e dei terminali.

Grazie anche ai suggerimenti pervenuti dalla community, i ragazzi di Obsidian affermano di aver risolto il problema dei crash sul pianeta Tartaro e dei fastidiosi bug inerenti l'audio, le animazioni, la progressione delle missioni secondarie e i punti esperienza ottenuti in taluni frangenti dell'avventura.

Di particolare interesse sono infine gli sforzi profusi dal team statunitense per bilanciare alcune armi, garantire lo sblocco di un trofeo e "pareggiare" il livello di dettaglio grafico del fogliame visualizzato nelle versioni Xbox One e PlayStation 4. In calce alla notizia trovate il link da cui potete consultare le note della patch, ma prima vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di The Outer Worlds e la comoda guida con trucchi e consigli per sopravvivere ai pericoli dei mondi alieni di Alcione.