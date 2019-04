The Outer Worlds: aggiornamento sulla distribuzione in Italia

Cidiverte annuncia oggi che distribuirà in Italia The Outer Worlds, nuovo gioco di ruolo single-player di Obsidian. Cidiverte rappresenta in Italia in esclusiva Take Two Interactive, con le sue etichette 2K, Rockstar Games e Private Division.

The Outer Worlds uscirà quest’anno e sarà distribuito fisicamente per le console PlayStation 4 e Xbox One. Tim Cain e Leonard Boyarsky, creatori originali di Fallout, sono tornati a lavorare insieme per questo nuovo gioco di ruolo in soggettiva, di ambientazione fantascientifica e a giocatore singolo, sviluppato da Obsidian Entertainment, che vanta la creazione di noti titoli, fra i quali Fallout: New Vegas, Star Wars: Knights of the Old Republic II, South Park: The Stick of Truth, e il franchise Pillars of Eternity.



In The Outer Worlds il protagonista si risveglia dall’ibernazione su una nave coloniale che si è persa durante il trasferimento verso una colonia ai confini della galassia e si trova invischiato in una complicata cospirazione che rischia di distruggere la colonia. Mentre esplora le regioni e gli spazi più remoti, il giocatore incontra diverse fazioni, tutte in lotta per il potere, e potrà decidere come sviluppare il proprio personaggio e indirizzare una storia che dipenderà totalmente dalle sue decisioni. La variabile imprevista è il giocatore.