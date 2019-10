The Outer Worlds sta per arrivare: ripercorriamo la storia di Obsidian in un video

Manca poco all’arrivo di The Outer Worlds, in uscita il 25 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One: per ingannare l’attesa che ci separa dal GDR spaziale, abbiamo quindi pensato di ripercorrere la storia del team, ora sotto l'ala protettrice di Microsoft.

Obsidian nasce formalmente nei primi anni 2000 dopo da un gruppo di programmatori, creativi e designer già noti per aver formato Black Isle, studio noto per produzioni come Icewind Dale, Planescape Torment e Fallout 2 (con Interplay). La carriera di Obsidian prende il via nel 2004 con Star Wars Knights of the Old Republic II The Sith Lords e prosegue con successo negli anni seguenti grazie a numerose produzioni di successo, tra cui Fallout New Vegas nel 2010.

Gli anni successivi non sono facili e il team incappa in una serie di progetti sfortunati dal punto di vista commerciale come Alpha Protocol e Dungeon Siege III, prima di ritrovare il successo commerciale con South Park Il Bastone della Verità nel 2014. Obisidan lancia anche la serie Pillars of Eternity (pubblicata da Paradox) prima di dedicarsi anima e corpo a. The Outer Worlds, definito l'erede spirituale di Fallout New Vegas.

Nell'autunno 2018 arriva la notizia dell'acquisizione di Obsidian da parte di Microsoft, il team è ora parte della famiglia Xbox Game Studios, The Outer Worlds sarà pubblicato però da Private Division (etichetta di publishing di Take 2) a seguito di accordi pregressi, il gioco uscirà il 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC, nel 2020 anche su Nintendo Switch.

Il futuro di Obsidian sembra decisamente roseo e grazie al maggior budget a disposizione per i suoi progetti lo studio potrà concretizzare meglio le proprie visioni raggiungendo nuovi obiettivi ed un pubblico ancora più vasto.