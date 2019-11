The Outer Worlds: in arrivo l'attesa patch per i crash e la dimensione dei testi

Gli sviluppatori di Obsidian confermano dalle pagine del loro profilo Twitter ufficiale l'ormai imminente pubblicazione su PC, PS4 e Xbox One della patch di The Outer Worlds che andrà a risolvere i problemi dei crash lamentati dagli utenti, e soprattutto, delle ridotte dimensioni dei testi.

In base alle informazioni snocciolate dagli autori della sussidiaria di Xbox Game Studios, l'aggiornamento che porterà il western sci-fi dei creatori di Fallout alla versione 1.1.1.0 porterà in dote la risoluzione di un fastidioso crash che coinvolge gli esploratori del sistema di Alcione che si recano presso il pianeta Tartaro, oltre a chiudere delle falle legate alla gestione dei compagni di squadra, degli effetti audio, degli Obiettivi sbloccabili (specie per il Trofeo "Not the Best Choice) e della missione "Radio Libera Monarca".

L'intervento più atteso da parte degli appassionati di The Outer Worlds riguarda però l'aggiunta di una funzione che consentirà agli utenti di modificare la grandezza dei caratteri nelle scene di dialogo e nei sottotitoli. Il problema dei testi troppo piccoli, infatti, ha spinto la scena dei modder a ingegnarsi per lavorare a soluzioni temporanee che hanno coinvolto, però, solo gli utenti PC con interventi poco ortodossi come quello della modifica dei file del gioco.



Stando a quanto illustrato da Obsidian, la patch in questione dovrebbe essere disponibile nel corso della prossima settimana (quindi nel periodo compreso tra l'11 e il 17 novembre) su tutte le piattaforme. Nell'attesa di conoscerne la data di lancio ufficiale, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di The Outer Worlds e una guida piena di trucchi e consigli per sopravvivere ai predoni e alle creature aliene del nuovo GDR di Obsidian.