The Outer Worlds Assassinio su Eridano, gameplay: al via le indagini di Alessandro Bruni!

Il riuscito universo di stampo umoristico sci-fi dipinto dagli sviluppatori di Obsidian torna ad essere protagonista degli appuntamenti di casa Everyeye.

Prosegue infatti il supporto post lancio offerto dalla software house alla propria peculiare space opera, con la pubblicazione di un nuovo DLC di The Outer Worlds. Come confermato dal recente trailer di The Outer Worlds: Assassinio su Eridano, il contenuto aggiuntivo è pronto a farsi strada quest'oggi - mercoledì 17 marzo - su molteplici piattaforme, ovvero PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Il DLC introdurrà nell'universo di gioco una serie di nuove location e ambientazioni, sullo sfondo del misterioso assassinio che ha visto vittima Halcyon Helen.



Per risolvere il caso di omicidio, l'alter-ego virtuale del giocatore dovrà dunque improvvisarsi detective, strada seguita per l'occasione anche dal nostro Alessandro Bruni. Direttamente dal Canale Twitch di Everyeye, il novello investigatore si è cimentato in una prima e ricca sessione di gameplay di The Outer Worlds: Assassinio su Eridano. Se vi siete persi l'appuntamento in diretta e desiderate recuperarlo, nessun timore: la replica integrale è infatti disponibile sia in apertura a questa news sia sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye On Demand. Vi auguriamo una buona visione!