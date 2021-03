The Outer Worlds: Assassinio su Eridano 'sarà come una serie pulp sci-fi', per Obsidian

I co-direttori di Obsidian Entertainment, Megan Starks e Tim Cain, descrivono ai microfoni di GameReactor.eu l'approccio adottato per plasmare la storia e l'esperienza di gioco di The Outer Worlds Murder on Eridanos, l'espansione della commedia spaziale di Microsoft conosciuta in Italia come "Assassinio su Eridano".

Senza entrare nel merito degli eventi a cui assisteremo immergendoci nelle atmosfere del prossimo DLC, Starks ne delimita il perimetro autoriale specificando come "il nostro intento è quello di fornire un'esperienza narrativa autonoma dalla storia principale, volevamo dargli un tocco più 'cinematografico' per fare in modo che i giocatori si sentissero come i protagonisti di una serie pulp sci-fi in cui avventurarsi".

Non meno interessanti sono poi le parole pronunciate da Cain in merito agli scenari da esplorare in Assassinio su Eridano: "Se sei andato negli studi di Odeon Pictures avrai già visto i poster di Halcyon Helen. Se hai esplorato il quartier generale in rovina di Rizzo a Cascadia, adesso potrai vedere il relativo laboratorio e la fabbrica su Eridano. Quindi sì, tutti gli elementi narrativi di questa nuova avventura erano già stati introdotti nella trama, ma stavolta entreremo nel dettaglio e andremo più a fondo".

L'uscita di Assassinio su Eridano è prevista per il 17 marzo su Xbox One, PC, PS4, Xbox Series X/S e PlayStation 5. Oltre alle nuove ambientazioni, nel prossimo DLC di The Outer Worlds ci sarà spazio per tre armi scientifiche inedite, con aggiunte ulteriori nelle varianti di armi e armature e nei vantaggi o malus da applicare al proprio alter-ego in funzione dell'aumento di tre punti del level cap.