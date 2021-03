The Outer Worlds Assassinio su Eridano: trailer di lancio e dettagli sulla nuova patch

Obsidian Entertainment ha diffuso il trailer di lancio dedicato a The Outer Worlds: Assassinio su Eridano, il nuovo DLC di The Outer Worlds disponibile per il download da oggi, 17 marzo. Si tratta di un'avventura dalle tematiche investigative che mantiene fede alle meccaniche del gioco base disponibile su PC, PS4, Xbox One e Switch.

In aggiunta, è arrivata anche un nuovo update, l'1.08, disponibile su tutte le piattaforme e che apporta diversi aggiustamenti all'Action/RPG di Obsidian. Anzitutto aggiunge nuovi obiettivi legati sia al nuovo DLC che a quello precedente, Pericolo su Gorgone. Tra le migliorie si segnalano il potenziamento di textures ed effetti di illuminazione, oltre a perfezionare il lipsync. Migliorate anche alcune caratteristiche del mondo di gioco, come la comparsa ora più contenuta di specifici nemici nella Wilderness Exploitation Reserve, e le reazioni dell'I.A. di vari nemici ed NPC in determinati momenti dell'avventura. Potete trovare tutte gli aggiustamenti introdotti nell'update 1.08 sul sito ufficiale di The Outer Worlds.

In The Outer Worlds: Assassinio su Eridano i giocatori dovranno indagare sull'omicidio di Helen Alcione, portavoce di Rizzo. Oltre ad interrogare vari sospettati, potremo aiutarci nella ricerca di utili indizi sfruttando un nuovo strumento, l'Amplificatore di discrepanze. Se volete scoprire a fondo i contenuti del nuovissimo DLC, la nostra recensione di The Outer Worlds: Assassinio su Eridano può fare al caso vostro.