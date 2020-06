The Outer Worlds: come se la cava su Switch? Bene ma non benissimo per DF

Occupatisi del sistema di raffreddamento del devkit a V di PS5, il team di Digital Foundry vola verso il sistema Alcione per analizzare il lavoro svolto da Virtuos con la versione Switch di The Outer Worlds, evidenziando i non pochi problemi del porting.

La prova condotta dal collettivo di DF sulla riedizione nintendiana della commedia spaziale di Obsidian conferma l'adozione, da parte di Virtuos, di una serie di espedienti per venire incontro alle limitate risorse computazionali di Switch, a cominciare dalla presenza di una risoluzione dinamica. Nonostante la promessa di Virtuos di offrire un'esperienza ludica ancorata sui 1080p in modalità docked e sui 720p in quella portatile, nel corso dell'avventura i parametri medi della risoluzione sono quelli di 720p (docked) e 540p (portatile).

L'altro problema evidenziato da Digital Foundry riguarda il pop-in, un fenomeno che gli stessi giornalisti descrive come "grave e costante: le texture e i modelli poligonali sono spesso lenti ad apparire a schermo, fino al punto da dover attendere anche 10 secondo in più frangenti della campagna. Al livello di dettaglio più basso, sembra quasi di correre tra le schermate di Google Earth con dettagli della mappa non ancora caricati. In alcuni momenti, lo streaming di texture e modelli poligonali costringe il gioco a interrompersi in un ciclo di caricamento infinito". Per il resto, DF sottolinea comunque l'impegno dimostrato da Virtuos nel mantenere intatta l'offerta del titolo originario firmato Obsidian, senza alcun taglio o limitazione di sorta sia per quanto riguarda la storia che, soprattutto, le dinamiche ruolistiche e il sistema di combattimento.

L'analisi di Digital Foundry, però, è stata condotta sulla versione pre-lancio, di conseguenza alcuni dei problemi emersi nella prova potrebbero essere risolti con l'aggiornamento che accompagnerà il lancio di The Outer Worlds su Nintendo Switch, atteso per domani, venerdì 5 giugno. Per un ulteriore approfondimento sulla grafica e sull'offerta contenutistica dell'ultimo GDR in soggettiva di Virtuos, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Outer Worlds per Switch.