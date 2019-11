The Outer Worlds: come sbloccare il finale segreto 'stupido'

In sintonia con i suoi toni umoristici, il nuovo The Outer Worlds di Obsidian include un finale segreto alquanto esilarante. Per sbloccarlo dovrete interpretare un personaggio con "intelligenza sotto la media": di seguito vi spieghiamo come fare.

Intanto, se ancora siete lontani dal finale del gioco e volete qualche consiglio per arrivare fino in fondo all'avventura, non dimenticate di consultare la nostra guida con trucchi e strategie per sopravvivere in The Outer Worlds.

Avvertenza spoiler: se non volete rovinarvi la sorpresa sul finale segreto di The Outer Worlds, vi raccomandiamo di non guardare il filmato riportato in cima e di non proseguire nella lettura.

Come sbloccare il finale segreto di The Outer Worlds

È possibile sbloccare il finale segreto solo con un personaggio dotato di un'intelligenza "inferiore alla media" come attributo. Potrete impostare gli attributi del personaggio all'inizio del gioco, nella fase di creazione. Impostando la vostra intelligenza "Sotto la media" sbloccherete delle speciali opzioni di dialogo [Stupido].

Quando raggiungete Hope, salite a bordo della nave, collegate ADA su entrambi i terminali e accedete ai comandi. Al timone, selezionate l'opzione [Stupido] per prendere i controlli da soli.

Invece di portare la nave nel laboratorio del dottor Phineas per salvare i coloni, impostate la rotta direttamente...verso il sole! La nave andrà alla deriva e il gioco si interromperà bruscamente, portandovi ai titoli di coda. Un epilogo decisamente fuori dal comune, e solo alla portata di personaggi con "intelligenza sotto la media". Del resto, per commettere una manovra suicida del genere...