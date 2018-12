The Outer Worlds: i Creatori commentano il loro rapporto col Gioco

The Outer Worlds è il nuovo progetto di Obsidian Games, ufficialmente svelato al pubblico in occasione dei The Game Awards 2018. In un'intervista, Tim Cain e Leonard Boyarski raccontano qualcosa di più sul loro rapporto col gioco.

In particolare, Boyarski ha sottolineato come sia lui sia Tim Cain abbiano lavorato ad un paio di giochi prima di contribuire alla produzione di Fallout, la prima volta in cui i due hanno avuto il pieno controllo creativo sul gioco che stavano realizzando. Tuttavia, sottolinea Boyarski "[...] è passato veramente molto tempo da quando abbiamo creato una IP da degli schizzi. Siamo veramente ottimi amici, compensiamo le nostre forze e debolezze molto bene. Non sono molte le persone abbastanza fortunate da trovare una persona simile con cui lavorare nel corso della propria carriera [...] Non abbiamo mai fatto un gioco di pura fantascienza. Fallout era sci-fi, ma era più post-apocalittico che fantascientifico". Lo sviluppatore sottolinea come questo sia uno dei suoi generi preferiti e che la possibilità si sviluppare il tema tramite una nuova IP, in compagnia dell'amico e collega, lo renda particolarmente entusiasta del progetto.

E voi cosa ne pensate, siete intrigati da questo titolo? Vi ricordiamo che The Outer Worlds è attualmente atteso su Pc, Xbox One e Playstation 4 nel corso del 2019. Per ulteriori informazioni sul titolo rimandiamo alla nostra Anteprima, a cura di Giuseppe Carrabba.