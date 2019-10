The Outer Worlds è troppo difficile al livello Supernova? Una mod lo rende più accessibile

Dopo aver risolto, seppur temporaneamente, il problema della dimensione dei testi di The Outer Worlds, la scena dei modder della brillante commedia spaziale di Obsidian tende una mano a chi desidera esplorare i mondi alieni di Alcione al livello di difficoltà Supernova.

Ad aiutarci nella nostra impresa di riportare la pace (o dettare la propria legge) tra gli abitanti di questa lontana colonia umana è il programmatore dilettante conosciuto come Expired6978 che, dalle pagine dell'ormai celebre portale NexusMods, ci invita a utilizzare un file .INI personalizzabile per consentirci di migliorare la nostra esperienza al livello di difficoltà Supernova.

Tra i parametri configurabili con questo file troviamo infatti l'opzione per sbloccare il Viaggio Rapido in tutti i luoghi scoperti dal nostro alter-ego e la possibilità di dormire su qualsiasi letto, senza essere costretti a fare ritorno ogni volta presso la propria astronave. Sempre grazie a questa mod, la modalità Supernova di The Outer Worlds risulta essere decisamente più accessibile attraverso l'opzione SaveAnywhere che permette di salvare ovunque.

La mod di Expired6978 si premura infine di abilitare la funzione che consente agli utenti di scalare il livello di difficoltà in qualunque momento della partita, disattivando e riattivando in base alle proprie esigenze quella che rappresenta a tutti gli effetti la "modalità Sopravvivenza" di The Outer Worlds. In calce all'articolo trovate il link alla pagina di NexusMods da cui è possibile scaricare gratuitamente questa mod. A tal proposito, consigliamo a chi ci segue di leggere anche la nostra guida di The Outer Worlds con tutti i trucchi e i suggerimenti utili per sopravvivere nell'universo alieno dell'ultimo GDR "alla Fallout" di Obsidian Entertainment.