The Outer Worlds diventerà una serie? Obsidian è molto favorevole

The Outer Worlds, nuova IP sviluppata dai ragazzi di Obsidian, si prepara ad approdare sul mercato ed il team offre interessanti dichiarazioni su quello che potrebbe esserne il futuro.

Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di VGC, Megan Starks, Narrative Designer del gioco, ha infatti commentato l'eventualità che The Outer World possa trasformarsi in una vera e propria serie. Una possibilità sollevata già qualche tempo fa da Matt Booty, responsabile degli Xbox Game Studios. Nel corso del mese di agosto, quest'ultimo aveva infatti ventilato la possibilità di rendere The Outer Worlds un franchise duraturo.

Obsidian, da poco entrata a far parte della famiglia Microsoft, sembra essere entusiasta del sostegno e della fiducia che la Casa di Redmond sta accordando alla software house. Alla richiesta di commentare le speranza espresse da Booty, la Starks ha dichiarato: "Penso dipenda da se le persone apprezzeranno il gioco, ma saremmo assolutamente interessati a piani come questo, sì. Mi è piaciuto molto realizzare questo gioco, quindi vorrei lavorarci un altro po' [...]". Del resto, ha proseguito la Narrative Designer, il team ha già a disposizione "un intero universo di lore".



The Outer Worlds approderà su PC, Xbox One e PlayStation 4 il prossimo 25 ottobre. Il gioco Obsidian è inoltre atteso anche su Nintendo Switch.