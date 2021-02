The Outer Worlds: il DLC Murder of Eridanos ha una nuova finestra di lancio

Sapevamo già che Murder of Eridanos, la seconda grande espansione che Obsidian Entertainment sta confezionando per i giocatori di The Outer Worlds, fosse in dirittura d'arrivo entro il 2021, ma sembra proprio che il DLC abbia appena ricevuto una finestra di lancio più precisa.

L'informazione giunge direttamente dal nuovo report finanziario di Take-Two Interactive del publisher di Grand Theft Auto e Red Dead Redemption. Stando a quanto diffuso, l'espansione Murder of Eridanos verrà pubblicata ufficialmente entro il termine dell'anno fiscale, che ricordiamo si chiuderà il 31 marzo 2021. Non manca insomma molto prima di poter mettere le mani su questo nuovo DLC, all'interno del quale troverete set d'armatura inediti, nuove armi spaziali e perk, e naturalmente nuovi contenuti di stampo narrativo che andranno a raccontare "l'ultima e migliore avventura di Halycon Helen". Chissà poi che non arrivi un nuovo incremento del level cap del gioco, salito fino a quota 33 con la precedente espansione, Pericolo su Gorgone.

Assassino di Eridanos sarà acquistabile individualmente al prezzo di 14,99 euro, oppure incluso nel Pass Espansioni a 24,99 euro.

Sappiamo che, al termine del supporto post-lancio, Obsidian non ha intenzione di abbandonare il suo RPG: il noto insider Daniel Ahmad ha suggerito in passato che la casa di sviluppo sta continuando ad esplorare le possibilità offerte dal franchise, e non è affatto da escludere che stia già ponendo le fondamenta per un seguito di The Outer Worlds, magari in arrivo in esclusiva su console Xbox e PC.