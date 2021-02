The Outer Worlds: il DLC Peril on Gorgon arriva finalmente su Switch con un nuovo trailer

Nel mentre Obsidian Entertainment e Take-Two hanno svelato la nuova finestra di lancio della seconda espansione Murder of Eridanos, ecco che il primo DLC di The Outer Worlds, Peril on Gorgon, sbarca finalmente anche su Nintendo Switch.

Peril on Gorgon ha già segnato il suo debutto lo scorso settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma il pacchetto di contenuti aggiuntivi potrà ora essere fruito anche dai possessori della console ibrida della grande N. Contestualmente all'annuncio, Obsidian ha presentato un trailer di lancio dedicato al DLC, che vi abbiamo riportato come di consueto in apertura di notizia. Il filmato, caratterizzato dal solito substrato di ironia e leggerezza dell'RPG, ci consente di ammirare gli scenari che potremo esplorare catapultandoci sul misterioso asteroide Gorgone, ma anche le scene di azione a cui prenderemo parte affrontanto nemici e bestie feroci, e i personaggi con cui interagiremo nel corso di questa nuova avventura spaziale.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che The Outer Worlds è disponibile PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. La seconda espansione Murder of Eridanos è attesa al lancio entro il termine del corrente anno fiscale di Take-Two Interactive, ma probabilmente arriverà sull'ibrida di Nintendo in un secondo momento rispetto alle console Microsoft e Sony. Secondo le supposizioni del noto insider e analista videoludico Daniel Ahmad, Obsidian Entertainment sta già progettando il futuro della sua serie RPG, probabilmente ponendo già le fondamenta per un suo eventuale sequel. La software house sta inoltre dando vita nei suoi studi ad Avowed, nuovo intrigante ruolistico atteso esclusivamente su PC Windows e console Xbox.