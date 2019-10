The Outer Worlds: l'editor del personaggio in un nuovo filmato

Siete curiosi di scoprire tutti i dettagli sull'editor del personaggio in The Outer Worlds? Allora non potete perdervi il nuovo filmato che mostra per intero il processo di creazione del protagonista.

Nei circa 11 minuti di video, che trovate allegato alla notizia, potete vedere ogni singolo passaggio che porta a definire sia l'aspetto fisico che gli attributi del proprio personaggio. Prima di procedere nella modifica delle caratteristiche estetiche sarà infatti data al giocatore l'opportunità di scegliere alcuni aspetti legati alle statistiche. Ci verrà chiesto di spendere un determinato quantitativo di punti in attributi come intelligenza, forza, destrezza, percezione e temperamento. Osservando con attenzione la schermata possiamo anche notare come i parametri con dei valori troppo bassi potrebbero incidere negativamente sul gameplay e, ad esempio, ridurre il danno critico. Al termine di questa fase dell'editor potrete invece sbizzarrirvi nello scegliere acconciatura, forma del naso, colore degli occhi e chi più ne ha più ne metta.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 25 ottobre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Gli abbonati al servizio Xbox Game Pass potranno inoltre giocare il titolo Obsidian senza costi aggiuntivi e sin dal day one sia su PC che su Xbox One, piattaforme sulle quali è già disponibile il preload. Va inoltre precisato che The Outer Worlds arriverà anche su Nintendo Switch, anche se il debutto sulla console ibrida non ha ancora una data d'uscita.

Avete già dato un'occhiata al filmato pubblicato in giornata con i primi 20 minuti di gameplay di The Outer Worlds?