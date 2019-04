The Outer Worlds su Epic Store: l'esclusiva decisa da Private Division

L'annuncio dell'esclusiva Epic Games Store su The Outer Worlds non è stato accolto favorevolmente dagli appassionati e, per questo, il direttore delle comunicazioni di Obsidian Entertainment, Mikey Dowling, ha voluto fare un po' di chiarezza sulla questione e offrire il punto di vista della compagnia.

Interpellato dalla redazione di VG247.com, l'alto dirigente di Obsidian ha spiegato che "volevamo solo farvi sapere che la decisione di proporre The Outer Worlds su Epic Games Store è stata presa da Private Division, sono dei partner fantastici e ci piace lavorare con loro. Siamo semplicemente entusiasti di lavorare con loro su questo progetto e desideriamo parlare solo del gioco".

Recentemente, anche l'autore di GDR ed ex Obsidian Chris Avellone ha criticato apertamente la scelta di abbandonare gli altri negozi digitali in favore del nuovo store del colosso videoludico reso celebre (e ricco) dal successo di Fortnite e del motore grafico Unreal Engine 4.

La data di uscita di The Outer Worlds non è stata ancora annunciata, anche se gli autori di Obsidian ci tengono a precisare che il titolo arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel corso della seconda metà del 2019. Qualora ve lo foste perso, eccovi il nuovo Video Gameplay mostrato da Obsidian nel corso dell'ultima edizione del PAX East 2019.